Spalletti perde Osimhen, l'attaccante infortunato non parte per Salerno

Victor Osimhen salterà la trasferta a Salerno. Infatti, l’attaccante nigeriano questa mattina è “uscito anzitempo dal campo di allenamento per un risentimento muscolare al gastrocnemio destro”.

Come si legge dal report del Napoli, “Victor non partirà per la trasferta di Salerno”. Al suo posto, dunque, è pronto a riprendersi il posto da titolare l’attaccante Dries Mertens. Finora Osihmhen è stato assoluto protagonista di questo avvio di stagione super della squadra di Luciano Spalletti.

NAPOLI, L’ALLENAMENTO DI IERI

Dopo il successo sul Bologna il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica alle ore 18 all’Arechi per la undicesima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con lavoro atletico. Successivamente partitina a campo ridotto. Ounas ha svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Palestra e terapie per Malcuit e Manolas.