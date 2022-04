Spalletti si sfoga in conferenza: “Cambi sbagliati? Prendetevela con De Laurentiis”

Tra Napoli e Roma al Maradona finisce con un pareggio che pone una pietra tombale sui residui sogni di scudetto degli azzurri, ora a -4 dal Milan capolista, e tiene vive le speranze dei giallorossi di poter raggiungere in extremis la zona Champions. Un 1-1 amaro che sa di beffa per gli azzurri, raggiunti da un gol di El Sharaawy al 91′ minuto. A nulla è servito un buon primo tempo in cui la squadra si Spalletti aveva trovato il vantaggio con un rigore trasformato da Insigne all’11’. Alcuni giornalisti, nel post partita, hanno imputato all’allenatore di Certaldo una sbagliata gestione dei cambi. Cambi che potrebbero avere abbassato il baricentro della squadra, poi punita allo scadere, e che potrebbero non essere piaciuti al presidente De Laurentiis.

Cambi sbagliati? Spalletti: “Andate da De Laurentiis!”

Lo sfogo di Spalletti è destinato a far parlare: “A fine anno andate da De Laurentiis e ditegli che Spalletti sbaglia i cambi. Già il presidente mi brontola sempre perchè sostituisco troppo tardi o perchè ho cambio chi non dovevo… Con i cambi ognuno vede quel che vuole. Osimhen sa fare delle cose, ma in quel momento la gara si era messa in un certo modo e Mertens è più bravo a palleggiare, a tenere la squadra corta. A Bergamo Osimhen non c’era e abbiamo vinto. Volete sempre Mertens in campo, ogni volta la stessa storia. Abbiamo perso perchè non si è tenuta la palla, abbiamo perso dei palloni che non possiamo perdere”.