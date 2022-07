“Stanco dei vostri ‘bro’ e ‘fra’”, titolare chiude la discoteca per la maleducazione dei clienti

Uno dei locali più in voga delle nottate di divertimento ha deciso di mettere la parola fine a feste e baldoria. Motivo? Lo rivela lo stesso titolare sulla sua pagina Facebook “Village Summer disco”. Il post è diventato virale con oltre 1000 mi piace e centinaia di condivisioni. Le persone che hanno scritto hanno condiviso il pensiero del proprietario del locale, lamentandosi dell’eccessiva maleducazione di questi giovani frequentatori del locale.

Per fortuna quella del gestore era solo una provocazione, e Varese ha ancora la sua discoteca. La chiusura per un week end è stato solo un gesto eclatante per sollevare il problema. “Abbiamo scelto di chiudere perché ci eravamo e ci siamo stancati della situazione che da tempo viviamo ogni serata, chiamati a fare i conti con persone sempre più irrispettose del nostro lavoro e che non hanno più nessuna regola“, ha raccontato al Corriere Daniele Lamperti, il titolare della discoteca.

“Aldilà di qualsiasi vostra deduzione, interpretazione o invenzione non abbiamo chiuso perché ci mancano i permessi, perché ci hanno fatto chiudere, perché è successo qualcosa di irreparabile o perché non funziona l’impianto o per problemi tecnici come in precedenza abbiamo annunciato… Bensì abbiamo chiuso perché CI AVETE ROTTO IL ….!“. Più chiaro di così il proprietario non poteva essere, ma è andato anche oltre spiegando le motivazioni del gesto che ha poi sollevato la rete che si è schierata tutta a suo favore.

“Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, la vostra mancanza di rispetto per chi lavora, il vostro tutto dovuto, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privè, siamo stufi del vostro “fammi il drink carico”, il vostro “Bro”, il vostro “Zio”, il vostro “Fra” quando non sappiamo nemmeno chi siete.. Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di.. Ci spiace solo per il restante 99% dei clienti che sono fantastici! Per ora arrivederci… Forse“.