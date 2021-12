Tornado negli Stati Uniti, la città di Mayfield simbolo della tragedia

​«Il centro di Mayfield è ridotto a un ammasso di fiammiferi»: è il drammatico commento del sindaco della cittadina del Kentucky – 10 mila abitanti – divenuta il simbolo della tragedia. E’ stata rasa quasi completamente al suolo dalla raffica di tornado che hanno attraversato sei stati Usa e che qui hanno spazzato via gran parte delle fragili abitazioni di legno. «Tutto è stato distrutto, le nostre chiese, i nostri tribunali, le nostre case. Il nostro sistema idrico non funziona più e non c’è corrente elettrica».

Circa centodieci persone sono rimaste intrappolate in un candelificio devastato dal tornato. Quaranta sono state salvate, ma altre decine potrebbero essere morte. A centinaia stanno scavando tra le macerie. Le autorità locali hanno descritto uno scenario apocalittico: quartieri completamente distrutti, edifici storici crollati, alberi caduti, automobili rovesciate nei campi. Il ricordo va a Moore, la cittadina dell’Oklahoma completamente distrutta da un tornado nel 1998, interamente ricostruita con le sue caratteristiche case di legno e nuovamente rasa al suolo da un tornado nel 2013. «E’ il tornado più devastante della nostra storia, ha commentato il governatore del Kentucky Beshear, apparso molto scosso dalle continue tragiche notizie che stanno arrivando. Il livello di devastazione – ha aggiunto – è qualcosa che non si era mai visto».