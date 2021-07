“Per qualcun altro queste cose non sono niente, ma a me già vedere che si fa toccare il naso e mettere la crema dà fastidio. Ci eravamo detti di non avere contatti con nessuno, di non farci toccare, ma s’è dimenticata tutto“. Durante il suo primo falò a “Temptation Island” Tommaso ribadisce la sua “folle gelosia” nei confronti della fidanzata Valentina, emersa già nei primi video.

“Tu sei solo mia, devi guardare solo me“, le aveva detto già nella presentazione, chiedendole di non degnare di uno sguardo nessuno dei tentatori nel momento della loro scelta. “Il tuo corpo è sacro“, le aveva quindi ribadito un attimo prima di approdare alla spiaggia e iniziare il loro viaggio nei sentimenti. Per poi lamentarsi di qualunque contatto della dolce metà: “Io qui 21 giorni non so se resisto“.