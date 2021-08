Cresce ancora il numero delle vittime del terremoto ad Haiti. Il nuovo bilancio è di almeno 1.297 morti.

Almeno 1.297 persone sono morte dopo il forte sisma di sabato, ha reso noto l’agenzia di protezione civile del paese, in un aggiornamento che ha quasi raddoppiato il numero precedente di morti.

“Il bilancio del terremoto è salito a 1.297 morti il 15 agosto”, ha detto l’agenzia in un rapporto sulla situazione, aggiornando anche il numero dei feriti da almeno 2.800 a oltre 5.700.

Gli ospedali hanno accolto oltre 5.700 feriti e sono ormai saturi. Il timore è che la situazione si possa ulteriormente aggravare nelle prossime ore, a causa del previsto arrivo della tempesta tropicale Grace. Il primo ministro Ariel Henry ha dichiarato lo stato d’emergenza, la misura resterà in vigore per un mese in un paese già gravemente provato da una profonda crisi civile e politica: solo un mese fa l’uccisione del presidente Moise. Il terremoto di sabato è stato più forte rispetto al devastante terremoto del 2010 che ha ucciso più di 220 mila persone ma il suo epicentro è stato più lontano dalla capitale. L’epicentro del sisma è stato individuato a 8 chilometri da Petit Trou de Nippes, a una profondità di 10 chilometri ed alla prima scossa ne hanno fatto seguito altre, in uno sciame sismico che continua a scuotere l’isola. Stamane una seconda violenta scossa. L’appello di Papa Francesco: “la comunità internazionale sia solidale” Il Papa all’Angelus ha pregato per la popolazione colpita dal terremoto. “Desidero esprimere la mia vicinanza a quelle care popolazioni colpite duramente dal sisma. Mentre elevo al signore la mia preghiera per le vittime rivolgo la mia parola di incoraggiamento ai sopravvissuti, auspicando che verso di loro si muova l’interesse partecipe della comunità internazionale – ha sottolineato il Papa, la solidarietà di tutti possa lenire le conseguenze della tragedia”.