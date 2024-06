Torna Temptation Island: pubblicati i compensi di coppie, tentatori e tentatrici

PUBBLICITÀ

Torna Temptation Island e il conduttore Filippo Bisciglia del reality più atteso dell’estate che giovedì 27 giugno sarà trasmesso per sei puntate in prima serata su Canale 5. Filippo Bisciglia, narratore del programma, si occuperà di narrare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 14 protagonisti, non sposati e senza figli in comune. Al falò di confronto alle sette coppie ecco una piccola guida pratica con tutto quello che c’è da sapere sullo show targato Maria de Filippi.

C’è grande attesa per scoprire su Canale 5 in prima serata sulle reti Mediaset cosa accadrà tra le coppie. Intanto di recente Dagospia ha rivelato le cifre che guadagnerebbero le coppie, i tentatori, le tentatrici e il conduttore Filippo Bisciglia. Secondo Dagospia, i fidanzati e le fidanzate percepirebbero come cachet una cifra tra i 1.800 e i 2.600 euro per prendere parte al reality show, senza contare ovviamente il vitto e l’alloggio offerto dalla produzione all’interno dei due villaggi che si affacciano sulla bellissima costa in Sardegna. La stessa cifra la guadagnerebbero anche i tentatori e le tentatrici.

PUBBLICITÀ

Stando a quanto si legge sempre su Dagospia il cachet di Filippo Bisciglia per ogni edizione di Temptation Island sarebbe invece pari a 50mila euro. Precisiamo tuttavia che al momento si tratta di voci di corridoio e non sappiamo se tali cifre corrispondano alla realtà.

PUBBLICITÀ