Spari in strada a Napoli, 17enne centrato da 3 colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Oggi in tarda mattina un 17enne è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in via San Liborio, a poca distanza da piazza Carità. Come riporta il Roma in anteprima. Il minorenne incensurato ha riferito che intorno a mezzogiorno mentre camminava da solo è stato avvicinato da 2 giovani in sella a uno scooter: uno lo ha minacciato con una pistola per farsi consegnare cellulare e soldi. Al rifiuto della vittima, sono partiti tre colpi di pistola: uno al gluteo, uno alla gamba e uno al polpaccio sinistro.

Il minorenne è ricoverato all’ospedale dei Pellegrini, non in pericolo di vita. La polizia sta vagliando il racconto del ferito e acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ