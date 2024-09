Incidente mortale in provincia di Napoli, Salvatore Russo muore a 20 anni

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Madonna delle Grazie per un incidente. Per cause in corso di accertamento Salvatore Russo, un 20enne di Castellammare, avrebbe perso il controllo della propria auto finendo per collidere con un veicolo proveniente dal senso opposto. In auto col 20enne, il fratello 24enne. Nell’altro veicolo un 21enne di Angri.

Salvatore Russo purtroppo è morto questa mattina, dopo essere stato trasportato in ospedale in codice rosso. Il fratello ha subito fratture multiple ed è ancora ricoverato. Il 21enne è rimasto illeso. Indagini in corso per chiarire dinamica.

