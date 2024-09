Dopo Osimhen via anche Mario Rui: Conte ha aperto ad un solo reintegro

PUBBLICITÀ

Con la telenovela Osimhen giunta finalmente al termine, Antonio Conte può tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore aveva mal digerito la mancata cessione del nigeriano il 30 agosto, consapevole che la presenza del bomber avrebbe potuto portare problemi nello spogliatoio pur restando ai margini. L’ex ct ha così accolt con entusiasmo il buon esito della trattativa lampo che ha portato Osi a trasferirsi in Turchia, dove potrebbe presto sbarcare un altro epurato. E’ il caso di Mario Rui, mai preso in considerazione dal nuovo staff tecnico, che ha ricevuto una buona offerta dal Besiktas, squadra dove da quest’estate gioca Ciro Immobile.

Ad ogni modo il destino del terzino dello scudetto è deciso, non farà parte del nuovo Napoli, che a sorpresa potrebbe riaprire presto le porte ad un altro fuorirosa. Michael Folorunsho, saltata la cessione nelle ultime ore di mercato alla Lazio, nelle prossime ore incontrerà Antonio Conte, con il quale i rapporti sono ai minime termini da tempo. Conte, uomo di principio, non vorrebbe turbare l’armonia del gruppo con il rientro dell’ex Verona, ma Giovanni Manna e l’agente del calciatore (Mario Giuffredi) sono a lavoro per ricucire lo strappo.

PUBBLICITÀ

In caso di pace, Folorunsho sarebbe utilizzabile immediatamente, essendo stato inserito nella lista consegnata alla Lega Serie A all’indomani della chiusura del calciomercato. Ed inoltre, non essendo stato convocato da Spalletti in Nazionale, avrebbe la possibilità di lavorare nel periodo di squadra con il gruppo azzurro rimasto a Castel Volturno, dove non sarà presente fino a metà della prossima settimana alcun centrocampista. I nuovi arrivati McTominay e Gilmour sono, infatti, impegnati con la Scozia, mentre Lobotka e Anguissa hanno risposto alle chiamate di Slovacchia e Camerun per gli impegni di Nation’s League e Coppa d’Africa. Insomma, qual miglior occasione per Folorunsho per mettersi in mostra e rilanciarsi dopo un’estate molto complessa.

PUBBLICITÀ