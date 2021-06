Questa ondata di caldo africano che ha fatto schizzare i termometri fino a 45°C all’ombra al Sud, subirà un effimero ridimensionamento nei prossimi giorni, giusto il tempo di godere di un weekend sicuramente meno bollente. Dalla prossima settimana però l’anticiclone africano tornerà a ruggire sul nostro Paese con una nuova ondata di calore. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni le temperature massime perderanno qualche grado (circa 3-4°C) al Sud, lieve calo anche sul resto d’Italia, ma i valori diurni rimarranno comunque sopra la soglia dei 30°C al Centro-Nord e dei 34°C al Sud. Dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo prevalente e di qualche isolato temporale sulle Alpi di confine, da lunedì 28 giugno una nuova rimonta dell’anticiclone africano riporterà le temperature a misurare valori quasi eccezionali per il periodo. Basti pensare che Milano, Bologna, Firenze e Roma toccheranno i 35-36°C e ancora sopra i 40°C al Sud (specie in Sicilia e Puglia).

Evoluzione meteo Campania

SABATO: ancora una giornata stabile, calda e all’insegna di cieli lattiginosi per cospicue concentrazioni di polvere sahariana in sospensione sull’Italia meridionale. Atteso il transito di qualche velatura, specie in Sicilia, ma senza effetti di sorta. Temperature in moderata flessione a partire dal versante tirrenico.

L’ondata di caldo ieri ha raggiunto l’apice e, nonostante le temperature siano ancora elevate, qualche grado dovrebbero perderlo da oggi. La soglia dei 35 gradi verrà comunque superata in diverse regioni fino a domenica. Nel frattempo il Nord è alle prese con un fronte atlantico, responsabile di una certa instabilità. Nubi in aumento con rovesci sparsi a carattere temporalesco su Alpi, Prealpi e Lombardia. Tempo soleggiato al Centro-Sud, con annuvolamenti passeggeri su alcune regioni meridionali.

Le temperature, in lieve diminuzione, avranno picchi di 40° C in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.