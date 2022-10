Urla e parolacce ai medici del Cardarelli, il video diventa virale su TikTok

Ennesima testimonianza delle condizioni difficili in cui si trovano a lavorare i medici negli ospedali napoletani. Un video, diventato virale su TikTok, mostra una giovane donna intenta ad inveire volgarmente contro il personale sanitario, in protesta ai tempi d’attesa – secondo lei – ingiustamente lunghi.

Il post sulla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate: “Queste le condizioni in cui lavoriamo nel Cardarelli”

“Queste sono le condizioni nelle quali sono costretti a lavorare il personale sanitario dell’ospedale Cardarelli di napoli. Poi continuiamo a chiederci perché nessuno voglia lavorare nella prima linea sanitaria! Anche le guardie giurate sono talmente abituati a tali atteggiamenti che passano accanto senza intervenire, chi ci deve tutelare?

La madre della ‘gentil signora’ sarà anche invalida al 100% (come ci è sembrato di ascoltare), ma è comunque seduta su una sedia e non sta in barella con flebo e ossigeno. Ergo si parla sempre di un codice bianco/verde“.

Il commento del consigliere regionale Borrelli

“Nel video realizzato all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli si vede una donna che, secondo quanto denunciato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, dopo aver accompagnato la madre invalida dà in escandescenza per i tempi d’attesa prendendosela violentemente con il personale presente. Come sottolineato dalla stessa associazione, la madre non è in barella né è stata assistita con flebo o ossigeno. Dal che si deduce che si tratti di un codice verde e, in quanto tale, non prioritario.

La verità è che gli ospedali sono sempre più bersaglio di violenti e incivili. Individui che con modi inurbani cercano di prevaricare gli altri che attendono pazientemente il loro turno; intimidendo, minacciando e aggredendo il personale sanitario e le guardie giurate. I pronto soccorso vanno migliorati ma non possono essere scambiati per ambulatori dove il personale medico viene costantemente aggredito e insultato. Negli ultimi mesi stiamo assistendo ai concorsi per nuove assunzioni nei pronto soccorso deserte a causa delle continue aggressioni. Una situazione che rende sempre più difficile il lavoro dei sanitari e che può essere migliorata solo attraverso la presenza di drappelli fissi delle forze dell’ordine pronti a intervenire”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.