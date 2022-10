“Non servite a niente”, medici aggrediti a Napoli solo per 8 minuti di ritardo

Aggresione a Napoli ai danni di una motomedica. Giunti sul posto della segnalazione dopo 8 minuti dalla chiamata, i membri dell’equipaggio sono stati aggrediti verbalmente dai presenti. A denunciare l’episodio è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate con un post pubblicato su Facebook:

“Alle ore 13:57 la motomedica “Trieste e Trento” viene allertata per un codice rosso a via cavalleggeri d’Aosta a Napoli per un bambino di sette mesi che stava soffocando. Alle ore 14:05, dopo ben 8 minuti, la moto è sul target ma al loro arrivo la famiglia si era già allontana con mezzi propri in ospedale! Gli astanti non hanno perso tempo ad inveire verbalmente contro l’equipaggio con vari epiteti, ma soprattutto marcando sul fatto che le moto sanitarie non servono a nulla! ‘Ricordiamo a tutti che il personale della moto è composto da professionisti in grado di effettuare tutte le manovre salvavita necessarie!’. ‘Purtroppo la disinformazione crea violenza!’”.