Presenza di 170 varianti inglesi, 82 delta, 36 brasiliane, 6 varianti colombiane e 23 europee: è quanto emerge in Campania dall’esame di 321.campioni di persone risultate positive al Covid 19 con tampone molecolare. Ne da’ notizia l’Unità di Crisi della Regione in seguito alle “attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione condotto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall’Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e dal Tigem”.

In corso ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stat vaccinale delle persone prese in esame

Un boom di variante inglese si è registrato a Torre del Greco e nell’area vesuviana, dove ci sono stati 44 casi in una settimana. Il cluster sarebbe scoppiato, come riportato dal sito de Il Mattino, in una palestra e avrebbe colpito molti giovanissimi non ancora 30enni. Ora l’Asl procederà a un tracciamento dei contagi e contatti. Pochi i positivi che hanno necessitato di cure ospedaliere. Ci sarebbe stato al momento un solo decesso.