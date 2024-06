Yacht extra-lusso si arena su una spiaggia a Formentera, il video finisce in rete

PUBBLICITÀ

Un video virale sui social mostra uno yacht di arenato sull’isolotto di Espalmador a Formentera, Spagna. L’incidente, riportato da media spagnoli, è avvenuto nella notte di sabato 22 giugno. L’imbarcazione è inclinata su una piccola collina di sabbia su una lingua di terra frequentata da bagnanti, mentre persone a bordo sono visibili nel video pubblicato su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas. Questo non è il primo incidente del genere sull’isolotto di Espalmador, già teatro di altri arenamenti in passato.

