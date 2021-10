Momenti di terrore quelli vissuti ieri per Carlo Petrella, responsabile del centro di lotta alla tossicodipendenza di Acerra. L’uomo, con una lettera inoltrata al giornale locale ‘Tablò’, ha raccontato di aver subito una rapina mentre lavorava.

«Ero dietro la scrivania – spiega – quando due persone mascherate si sono avvicinate e mi hanno puntato la pistola in faccia per rapinarmi». I criminali sono entrati facilmente nella Locanda del Gigante, palazzina di due piani realizzata in campagna dal terapeuta per curare dal male della dipendenza dalle droghe giovani e non solo. Petrella ha lavorato per molto tempo nel campo della lotta alle dipendenza per la Regione Campania. Poi per la struttura, in piedi da circa 30 anni e che ha sempre offerto il massimo aiuto a chi ne ha avuto bisogno.