Dolore e lacrime ad Afragola per Vincenzo Cipolletta, il 31enne non ce l’ha fatta

“Ciao cipollè riposa in pace. Insieme agli angeli dai tanta forza alla tua famiglia Sei sempre stato un ragazzo esemplare Pieno di educazione amore e rispetto …. Mancherai”. Questo uno dei tanti messaggi pubblicati sui social per Vincenzo Cipolletta, 31enne di Afragola, morto dopo le gravi ferie riportate in un incidente d’auto avvenuto pochi giorni tra l’Asse Mediano e la Circumvallazione esterna. Era lo scorso 28 settembre quando per cause ancora da accertare Vincenzo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere violentemente.

Immediatamente è stato portato in ospedale dove purtroppo stanotte è deceduto. Tante le dediche sui social in queste ore, c’è chi gli dedica un pensiero e chi una preghiera: “Che brutta notizia”. “Buon viaggio cipolle’ Vincenzo cipolletta riposa in pace eri un bravissimo ragazzo. “R.i.p fratm Vincenzo Cipolletta . Eri un bravissimo ragazzo”. “Associazione di San Giorgio presso chiesa si stringe al dolore alla famiglia cipolletta per la perdita del nostro amico fratello Vincenzo Cipolletta”