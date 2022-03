Colpi di pistola esplosi a Licola, due giovanissimi feriti nell’agguato

Ieri sera due giovani sono feriti a colpi di pistola a Licola Mare nella frazione di Pozzuoli . Come riporta Cronaca Flegrea si tratta di un 26enne e in un 17enne, entrambi sono giunti in tempi diversi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. I due avrebbero raccontato di essere stati vittime di due diversi tentativi di rapina.

I giovani non sono in pericolo di vita: il 26enne è stato ferito al fianco e alla natica. Secondo le prime ricostruzioni diversi i avrebbero esploso colpi di pistola in strada per poi fuggire. Sul caso indagano gli agenti di polizia del commissariato di Pozzuoli.