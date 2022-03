Opere abusive all’interno del lido ‘Key Beach’ a Licola, scattano i sigilli alle aree

I carabinieri della Stazione di Pozzuoli, insieme a personale della Capitaneria di Porto, hanno controllato il Key Beach, stabilimento balneare nella frazione di Licola, in Viale Sibilla. Denunciati l’amministratore unico della società che gestisce il lido e la proprietaria della struttura. Secondo quanto accertato, erano state create senza autorizzazioni una pedana in legno e un’area verde attrezzata. Le strutture, realizzate su area demaniale marittima e ampie circa 200 metri quadrati, sono state sequestrate. Per i due imprenditori una denuncia per abusivismo edilizio.

l personale militare dell’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Pozzuoli, in sinergia con i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’operazione di polizia demaniale e ambientale lungo il litorale del Comune di Pozzuoli, in località Licola. Dagli accertamenti svolti, sono emerse diverse irregolarità che hanno portato i militari a sottoporre a sequestro penale circa 710 mq. di area demaniale marittima destinata a stabilimento balneare al lido ‘Le Dune’ abusivamente occupata con una piattaforma cementizia pavimentata, una piscina interrata, un locale tecnico sotterraneo asservito alla stessa, diverse cabine docce con copertura realizzate in struttura muraria e un gazebo.

Gli autori delle violazioni sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per le pertinenti ipotesi di reato che vanno dalla abusiva occupazione di demanio marittimo alla violazione delle norme paesaggistiche ed ambientali.

Proseguono, così, in maniera serrata i controlli della Guardia Costiera e dei Carabinieri di Pozzuoli lungo tutta la fascia costiera flegrea, a tutela dell’ambiente marino e del demanio marittimo, al fine di prevenire e reprimere quei fenomeni diffusi di abusivismo ed illegalità che deturpano la pregiata bellezza paesaggistica del territorio