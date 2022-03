Frattamaggiore è una polveriera, esplosi colpi di pistola nella notte

Questa notte verso l’una a Frattamaggiore i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via XXXI Maggio per segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Rinvenuti 3 fori sulla serranda e sulla porta di ingresso di un’agenzia di onoranze funebri. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. Colpi di pistola sarebbero esplosi anche contro il cancello di una concessionaria di camion e un’altra di auto, sempre nelle vicinanze. Sarebbe questo un avvertimento, l’ennesimo, nei confronti del clan locale da parte dei rivali.

Frattamaggiore, spari in strada: ferito 46enne durante una rapina

Frattamaggiore (Napoli), 14 marzo 2022 – Ancora violenza e spari in strada nel napoletano. L’ultimo epesidio ieri sera 13 marzo, alle 21 circa, i carabinieri della compagnia di Casoria, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso di Frattamaggiore (Napoli) per una persona ferita da un colpo d’arma da fuoco. Poco prima un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, si era recato in ospedale perché ferito alla gamba sinistra.

Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo, mentre percorreva il corso D’amato di Arzano a bordo della sua auto, è stato avvicinato da ignoti per un tentativo di rapina. Gli stessi hanno poi esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. I militari hanno sequestrato cinque bossoli calibro 7,65 sul manto stradale. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Casoria per chiarire l’esatta dinamica dell’evento.