Agguato nel Napoletano, colpito dai proiettili all’uscita del bar: salvato dal cellulare

Chef ferito in un bar a Castellammare di Stabia, è vivo per miracolo. Un uomo di 37 anni di Gragnano è stato raggiunto da 3 colpi di pistola rimanendo ferito. E’ successo tutto alle 2.30 circa di questa notte. L’uomo, uno chef di un noto ristorante del comprensorio, era al bar per bere un caffè. All’uscita è stato colpito da ben 3 proiettili. Fortunatamente nessuno ha raggiunto organi vitali e, per questo, non è in pericolo di vita. E’ stato quindi trasportato al vicino ospedale San Leonardo dove i medici lo hanno giudicato non in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti polizia e carabinieri che hanno subito cercato di ricostruire l’accaduto. Secondo quanto raccontato alla Polizia, lo chef si era recato al bar per prendere un caffè dopo il turno di lavoro. Lì fuori si è innescata una lite per futili motivi con un ragazzino che, armato di pistola, ha atteso che l’uomo uscisse dal locale e gli ha esploso tre colpi di pistola ferendolo al polpaccio e al malleolo.

Il terzo proiettile, sparato all’altezza dell’inguine, è stato fermato dal cellulare che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni. Sull’episodio stanno indagando gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato.

Colpito da tre proiettili alla caviglia, al polpaccio e all’inguine, lo chef non è in pericolo di vita. Salvato grazie al cellulare che aveva in tasca, che ha bloccato il proiettile entrato nell’inguine.