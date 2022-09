Allerta meteo, arriva la conferma di Manfredi: scuole chiuse a Napoli

In considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la giornata di domani lunedì 26 settembre è in procinto di emanare un’ordinanza di chiusura delle scuole che non erano già destinate a seggio elettorale. Ciò allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico.

Le scuole destinate a seggio elettorale, sulla base di un programma di sanificazione da svolgere congiuntamente tra Comune e ASL Napoli 1 Centro, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico.

Già i sindaci di molti comuni nel napoletano avevano preso la decisione di chiudere le scuole. In particolare, al momento, le scuole resteranno chiuse nei comuni di: Portici, San Giorgio a Cremano, Cardito, Pomigliano, Ottaviano, Afragola, Marigliano, Sant’Antimo, Caivano e Marigliano. Seguiranno aggiornamenti.

Allerta meteo arancione per lunedì 26 settembre

La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito dell’allerta meteo diramata ieri di livello Arancione, sta monitorando in h24 l’evolversi della situazione e l’impatto che le precipitazioni stanno avendo sul territorio. Decine gli interventi in corso da parte di tecnici e volontari. Il Centro funzionale della Regione, valutato l’evolversi della perturbazione, ha prorogato l’allerta meteo. Ha, quindi emanato un nuovo avviso di criticità di livello Arancione anche per l’intera giornata di domani sull’intero territorio regionale. Proseguiranno almeno fino alle 23.59 di domani, lunedì 26 settembre, i temporali di forte intensità su tutta la Campania. Le situazioni più critiche si registrano, al momento, nel casertano. La Prefettura di Caserta ha già attivato il centro Coordinamento Soccorsi, al quale stanno partecipando i referenti del Genio civile e la Sala operativa regionale.

La situazione maltempo a Napoli

A Napoli come riportato da Fanpage tra le zone più colpite la riviera di Chiaia. Qui, l’acqua ha sommerso completamente la carreggiata, come avvenuto già in passato. Dai video girati da alcuni utenti della metropolitana si vede che l’acqua si è infiltrata nella stazione di piazza Garibaldi, passando dal tetto e arrivando sulla banchina. Più grave, comunque, resta la situazione in via Riviera di Chiaia. Come testimoniano altri video, la strada è stata del tutto allagata, con l’acqua arrivata in alcuni punti anche ad oltre trenta centimetri di altezza e con le automobili costrette a “guadare” la carreggiata.