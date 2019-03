Trans escort accusa Andrea Dal Corso di essere bisessuale: la risposta dell’ex corteggiatore

Non accennano a spegnersi i riflettori sulla vita di uno dei protagonisti del recente passato di Uomini e donne: Andrea Dal Corso. Mentre il ragazzo è tornato in tv, proprio a Uomini e Donne, per chiedere una seconda chance a Teresa Langella, la vincitrice di ‘Miss in Gambissima’ al concorso Miss trans Abruzzo 2018, Guendalina Rodriguez, ha rilasciato un’interessante intervista sulla frequentazione che dice di aver avuto con il veneto poco tempo fa. A ‘Il Giornale’, infatti, la escort ha raccontato i momenti che avrebbe vissuto con l’ex corteggiatore, arrivando a dire che potrebbe rovinarlo se solo volesse.

Uomini e Donne Guendalina su Andrea: ‘Non è capace di provare sentimenti’

Un nuovo polverone si è alzato su Andrea Dal Corso dopo il no a Teresa Langella, una sua presunta ex conoscenza, infatti, sta raccontando a tutti i giornali che il veneto si mostra per quello che è solo in parte. La ragazza che sta puntando il dito contro l’ex protagonista di Uomini e Donne si chiama Guendalina Rodriguez che, per sua stessa ammissione, è una escort. Lei parla del suo incontro con Andrea dal Corso e, come riportato dal sito bitchyf,ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, nella quale ha dichiarato che l’ex corteggiatore sarebbe bisessuale.

Oggi Andrea Dal Corso ha risposto con un post social (che ha subito dopo cancellato).

“Direi che il gioco è bello fin che dura poco. Vediamo di mettere un punto a queste cavolate, anche perché odio essere mescolato a cotanta ignoranza.

Ricapitoliamo:

1, non era una discoteca, ma un bar vicino a Corso Como.

2, prima volta che la vedevo in vita mia.

3, dopo la foto richiestami, me ne sono andato e non ho più avuto a che fare con quella persona.

4, non vado ad escort e fortunatamente non ne ho bisogno. Ne tantomeno vado a trans.

5, sono etero

6, confido in futuro nella decenza e intelligenza delle testate di gossip nello smettere di far pubblicità a morti di fama senza arte ne parte. Cheers & love.”

Pare però che la ragazza trans in passato abbia fatto dichiarazioni simili su diversi vip, senza mai mostrare le prove. Inoltre Guendalina dice di aver partecipato a L’Isola dei Famosi spagnola 2019, che però deve sempre iniziare.