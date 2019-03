Uomini e Donne, la trans Guendalina su Andrea:”Vi dico chi è il corteggiatore di Teresa”

Non accennano a spegnersi i riflettori sulla vita di uno dei protagonisti del recente passato di Uomini e donne: andrea dal corso. Mentre il ragazzo è tornato in tv per chiedere una seconda chance a TeresaLangella, la vincitrice di ‘Miss in Gambissima’ al concorso Miss trans Abruzzo 2018, Guendalina Rodriguez, ha rilasciato un’interessante intervista sulla frequentazione che dice di aver avuto con il veneto poco tempo fa. A ‘Il Giornale’, infatti, la escort ha raccontato i momenti che avrebbe vissuto con l’ex corteggiatore, arrivando a dire che potrebbe rovinarlo se solo volesse.

Guendalina su Andrea: ‘Non è capace di provare sentimenti’

Un nuovo polverone si è alzato su Andrea Dal Corso dopo il no a Teresa Langella, una sua presunta ex conoscenza, infatti, sta raccontando a tutti i giornali che il veneto si mostra per quello che è solo in parte. La ragazza che sta puntando il dito contro l’ex protagonista di Uomini e Donne si chiamaGuendalina Rodriguez che, per sua stessa ammissione, è una escort.

Dopo che sui social network ha iniziato a circolare il gossip sull’ipotetica frequentazione passata tra il 31enne e la sudamericana, quest’ultima è stata contattata da ‘Il Giornale’ per un’intervista che sta facendo molto discutere. Sul web, infatti, tutti i siti stanno riportando le dichiarazioni che la giovane ha rilasciato sulla ‘relazione’ che dice di aver avuto con Andrew fino a pochissimo tempo fa.

Al giornalista, che le chiedeva di commentare il ripensamento che Dal Corso ha avuto nei confronti della tronista che ha rifiutato circa un mese fa, la Rodriguez ha detto: ‘Lui non è capace di provare sentimenti, è un menefreghista.

