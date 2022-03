Spaventoso incidente a Caivano, 30enne muore dopo lo scontro

Venerdì notte Angelo Vivace è rimasto coinvolto in un incidente in via Diaz a Caivano. Il 30enne era a bordo di una moto quando si sarebbe scontrato con un’auto come riporta il Giornale di Caivano. L’impatto sarebbe stato causato dalla perdita di controllo del mezo da parte del 30enne. Allo schianto con il veicolo è seguito un incendio, infatti, entrambi i mezzi hanno preso fuoco. Giunti sul posto i Carabinieri della tenenza di Caivano, guidati dal tenente Antonio La Motta, hanno avviato le indagini di rito.

Vivace è stato trasportato urgentemente all’ospedale Cardarelli di Napoli dai soccoritori arrivati sul posto. Dopo diversi tentativi di rianimazione, Angelo è deceduto ieri pomeriggio nel nosocomio napoletano, a seguito delle varie ferite e contusioni riportate sul corpo. Restano da accertare le dinamiche dell’incidente e intanto sulla sua morte indaga la Procura di Napoli Nord, che ha affidato il fascicolo ai Carabinieri della tenenza di Caivano.