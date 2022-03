Tragedia al Don Guanella, 12enne trovato senza vita in casa

Tragedia ieri sera in un appartamento al rione Don Guanella, periferia settentrionale di Napoli. Un 12enne è stato trovato senza vita nella sua stanzetta nei pressi di Largo Placido Rizzotto: dalle prime notizie trapelate sembra che il ragazzino si sia tolto la vita. Vani i tentativi di rianimarlo dei genitori. La corsa in ospedale e precisamente al pronto soccorso del Cardarelli si è rivelata vana. Il giovane, che frequenta una scuola nella vicina Secondigliano, era molto conosciuto in zona e la notizia della sua morte ha lasciato sgomenti gli abitanti del rione. Indagini in corso.