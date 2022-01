Sabato torna ‘C’è posta per te’, Maria De Filippi riparte col botto con due super ospiti. Saranno presenti in studio infatti Paolo Bonolis e Can Yaman. I due volti, tra i più apprezzati del piccolo schermo, saranno protagonisti di una sorpresa. Quella di sabato sarà la prima di ben 10 puntate di ‘C’è posta per te’. Per sapere come andranno a finire le storie in onda questo weekend, dovremo attendere dunque le 21.30 dell’8 gennaio.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | C’è posta per te, Belen in studio senza reggiseno: scoppiano le polemiche sul web [ARTICOLO 15 MARZO 2021]

Ha fatto letteralmente impazzire pubblico e telespettatori Belen a ‘C’è posta per te’. La showgirl si è presentata con un outfit mozzafiato: vestito rosa cipria trasparente, senza reggiseno. Ma è un particolare ad attirare l’attenzione dei presenti. Luciana Litizzetto, senza peli sulla C’è POingua, lo fa notare: «Ma sono dritti, si vedono i capezzoli». E Belen replica divertita: «Era proprio quello il mio intento, farli vedere. Ho provato il reggiseno e non stava bene, ho scelto di entrare così». Luciana Littizzetto chiosa ironica: «Solo a guardarla, crescono pure i miei». Belen si esibisce in una sexy danza ed è tripudio in studio a ‘C’è posta per te’.

Le parole di Belen su Fabrizio Corona

A distanza di giorni, Belen è intervenuta anche sull’arresto di Fabrizio Corona. “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato ma il carcere o le condanne devono riabilitare in qualche modo l’essere umano – ha proseguito la Rodriguez – Portarlo in galera non mi sembra la soluzione. Invece del carcere per me dovevano fargli pagare una grossissima somma per tutti i danni finanziari che ha commesso”.