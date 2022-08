Dramma a Melito, trovato senza vita Antonio Caiazza detto barbarell

Si chiama Antonio Caiazza l‘uomo trovato senza vita ieri sera verso le 22 in via Pizzone a Melito all’interno della sua abitazione. Vigili del fuoco e carabinieri, allertati dai residenti, hanno dovuto sfondare la porta di casa dove viveva l’uomo, di circa 60 anni. Da alcuni giorni di Antonio, molto conosciuto in città, soprannominato barbarell, non c’erano più tracce. Non si vedeva più per strada e dalla sua abitazione fuoriusciva una strana puzza, diventata ora dopo ora sempre più insistente. A quel punto le forze dell’ordine, con l’ausilio dei vigili del fuoco, decidono di intervenire. Quando aprono la porta si trovano di fronte ad una scena macabra. Il corpo di Antonio era già annerito, segno che era deceduto da almeno 24 ore. La notizia della morte ha fatto subito il giro del paese, grande commozione e lacrime tra i familiari ed i conoscenti