“Totti-Ilary, è successo qualcosa di molto grave”, la rivelazione dell’amico

Intervistato dal settimanale Novella 2000, Nuccetelli, il pr e amico che ha fatto conoscere a Totti la Bocchi, ha sottolineato quanto la famiglia sia importante per il calciatore: «Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa».

Un fatto gravissimo alla base della separazione

«Per Ilary – ha raccontato Alex Nuccetelli – Francesco prova un amore esagerato, un’attrazione viscerale, Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary».

L’ex capitano della Roma non resiste alla lontananza dalla sua nuova fiamma, e così, appena dopo il rapido passaggio di Ilary da Sabaudia, Francesco sarebbe corso a San Felice del Circeo per stare con Noemi.

E ORA? – Mamma e figlia sono in Croazia: la showgirl ha raggiunto sua sorella Silvia che si trova lì con il marito, le nipoti, lo zio e una coppia di amici. Ci si prepara poi alle nuove puntate del gossip dell’estate ed è attesa una fase molto delicata, quella legale della separazione. Il primo incontro tra le parti si svolgerà giovedì 1° settembre. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. In caso di contrasti, la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni.