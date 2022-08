Incendio nell’area delle terme di Agnano, colonna di fumo visibile da chilometri

Un incendio è scoppiato nell’area delle terme di Agnano. Le fiamme hanno coinvolto 3-4 ettari di sterpaglia e sottobosco, inoltre un’alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città di Napoli. La protezione Civile della Regione Campania sta coordinando l’intervento con l’ausilio di un elicottero regionale. Sul posto è arrivato anche un Canadair della flotta nazionale.

“Siamo molto preoccupati per gli incendi che nelle ultime ore hanno colpito la città di Napoli. Lo scorso23 agosto una porzione della collina dei Camaldoli, come ogni anno, è andata in fumo, e solo la pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla città ha evitato il peggio. Oggi, invece, a bruciare è la vegetazione all’interno delle terme di Agnano. Ben 4 ettari sono interessati dalle fiamme e sul posto, oltre ai mezzi di terra e agli uomini dei Vigili del Fuoco, è arrivato anche un canadair per velocizzare le operazioni di spegnimento. Siamo molto preoccupati per questi incendi di fine estate. Chiediamo che ci sia massimo monitoraggio soprattutto delle zone maggiormente esposte a rischio e che, con l’installazione di fototrappole e con l’utilizzo di drone, si riesca a risalire a eventuali piromani che hanno innescato gli incendi”. Questo quanto affermato dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

La Campania brucia d’estate, registrati 399 incendi in 2 mesi

Sono 399 gli incendi divampati in Campania dal 15 giugno, da quando quindi ha avuto inizio il periodo di massima suscettività incendi. Di questi quasi 125 hanno necessitato dell’intervento di sette elicotteri del servizio regionale oltre che le squadre dell’Antincendio boschivo e dei volontari da terra. Inoltre per 45 di questi è stato necessario anche l’intervento di mezzi aerei dello Stato. Nel complesso sono 184 le missioni portate a termine dagli elicotteri regionali effettuando così quasi 6mila lanci. Ancora più allarmanti i numeri degli incendi e principi d’incendi non boschivi, ben 575.