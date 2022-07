Ancora un sequestro a Pianura, 25enne ferito nella roccaforte del clan

Ieri pomeriggio Antonio D’Agostino sarebbe stato bloccato in via Montagna Spaccata e costretto a salire in un’auto che lo avrebbe condotto al Rione Canavino. Nella roccaforte dei Carrillo, diversi uomini lo avrebbero ferito alle gambe e al gluteo. Dunque D’Agostino è andato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove agli agenti del commissariato di Pianura avrebbe confessato di aver subito un tentativo di rapina. Naturalmente la sua versione è al vaglio degli agenti.

TENSIONE A PIANURA

È vicino ai Calone-Esposito-Marsicano il giovane ferito la martedì’ notte a Pianura. Carlo Pulicati è un profilo conosciuto dagli investigatori che si occupano dell’area flegrea. Da sempre vicino al gruppo di via Comunale Napoli negli ultimi tempi, secondo le informative, si sarebbe allontanato dal gruppo anche se è stato fermato ultimamente in compagnia di personaggi organici alla famiglia Marsicano.

Pulicati ha raccontato di essere stato ferito intorno alle 4 in via Campanile, all’altezza del supermercato Coop. Secondo il suo racconto due persone avrebbero cercato di rapinarlo: ad un suo accenno di reazione lo avrebbero colpito con un solo colpo in faccia.

Ai sanitari, e successivamente alle forze dell’ordine, il ragazzo ha raccontato della rapina, dicendosi non in grado di fornire ulteriori elementi sui due responsabili. È stato sottoposto ad un intervento per l’estrazione del proiettile. Il timore degli investigatori, dopo la morte di Andrea Covelli, è che nel quartiere sia iniziata una caccia all’uomo tra gruppi rivali.

L’AMBIZIONE DEI GIOVANI RAS

Nel quartiere intanto in molti hanno paura. Nonostante la pressione costante delle forze dell’ordine, gli arresti e i sequestri continuano le sparatorie notturne tra i due gruppi che da mesi si stanno contendendo Pianura, i Carrillo-Perfetto (eredi del vecchio clan dominante, i Pesce-Marfella) e gli Esposito-Calone- Marsicano.