Con la cattura di Raffaele Imperiale oggi a Dubai (leggi qui l’articolo) nella lista dei ricercati più pericolosi resta un altro napoletano. Un personaggio già da qualche tempo finito nella ‘most wanted’ del Ministero dell’Interno in compagnia di personaggi del calibro di Matteo Messina Denaro o Giovanni Motisi. Si tratta del napoletano Renato Cinquegranella che avrebbe aiutato alcuni brigatisti rimasti coinvolti nel sequestro Cirillo. L’uomo avrebbe dato ospitalità ad alcuni di loro nella sua villa di Castelvolturno.

Il profilo di Cinquegranella

Cinquegranella sarebbe coinvolto anche in un altro omicidio efferato, quello di Giacomo Frattini, il giovane affiliato alla camorra Nco di Raffaele Cutolo torturato. Frattini ucciso e fatto a pezzi ventotto anni fa per vendicare l’omicidio in carcere di un fedelissimo del vecchio boss di Secondigliano Aniello La Monica. Giacomo Frattini, detto ‘Bambulella’ fu trovato avvolto in un lenzuolo, decapitato, con il volto sfigurato e le mani e il cuore chiusi in un sacchetto di plastica. Per quel delitto finirono sotto processo anche Paolo di Lauro e Salvatore Lo Russo al vertice di un clan considerato oggi tra i più potenti di Napoli, suo fratello Mario Lo Russo, Luigi Vollaro esponente dell’omonimo gruppo di Portici, Renato Cinquegranella, già latitante, e i pentiti Luigi Giuliano e Pasquale Gatto.