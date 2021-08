Tragedia a Napoli: un giovane è precipitato quest’oggi da via Petrarca in un terreno privato ed è stato poi trovato dal 118 e dai Vigili del Fuoco. Il giovane è stato poi trasportato presso l’ospedale Cardarelli in codice rosso chirurgico. A raccontare l’accaduto è stata l’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” sulla sua pagina social ufficiale.

“Alle ore 13:10 è stata allertata la postazione 118 ‘Pianura’ dalla centrale operativa per un precipitato da un’altezza di 40 metri circa in via Petrarca. Il giovane ragazzo, sui 20 anni di età, è precipitato in un terreno privato. Aiutati dai Vigili del Fuoco, con non poche difficoltà, il personale si è addentrato nella fitta vegetazione di rovi. Trovato dopo interminabili minuti, il ragazzo è stato stabilizzato come da linee guida e trasportato vivo e stabile all’ospedale Cardarelli in codice rosso chirurgico“, racconta Nessuno Tocchi Ippocrate. Nessuno Tocchi Ippocrate ha lanciato anche un appello via social: “Tutt’ora è sconosciuta l’identità del ragazzo, aiutateci a riconoscerlo. Il ragazzo è precipitato da via Petrarca (altezza bar Miramare) ed è atterrato dietro piazza san Luigi. Il ragazzo indossa una maglietta bianca con un disegno avanti ed un pantaloncino della tuta grigio. Addosso aveva un mazzo di chiavi all’interno di un sacchetto di lana“.