Avevano un coltello a serramanico in auto, bloccati uomini di Giugliano e Napoli

Ieri i Carabinieri della Stazione di Amalfi hanno denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’operazione stata condotta della Polizia Municipale di Amalfi che per primi hanno notato una vettura con a bordo quattro soggetti sospetti che si aggirava tra le auto in sosta dei parcheggi adiacenti di piazza Flavio Gioia.

E’ scattato il controllo dopo la chiamata ai militari dell’Arma. Le quattro persone sono provenienti da Giugliano in Campania e dalla periferia di Napoli. Alcuni avevano con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Tutti non hanno saputo giustificare la loro presenza in Costiera.

E’ scattata la perquisizione personale e successivamente veicolare, all’esito della quale, il proprietario del veicolo, un 44enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso dell’arma bianca con lama da 15 centimetri.

A nulla sono valsi i tentativi di giustificazione: l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Salerno in stato di libertà, in attesa delle valutazioni di competenza.