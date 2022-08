Tuffi nel mare di Licola, arriva l’ok dell’Arpac per il Lido

Martedì scorso l’Arpac ha effettuato, ai sensi della normativa, prelievi supplementari nel comune di Pozzuoli, anche nel tratto di mare denominato “Lido di Licola”, dopo che i precedenti controlli, effettuati in data 16 agosto, avevano registrato la non conformità del campione prelevato in questa località, nell’ambito dei prelievi di routine previsti dal calendario regionale. Gli ulteriori campionamenti, effettuati nuovamente nel punto di routine e in quattro punti situati, rispettivamente, a cinquanta e a cento metri a sinistra/destra del punto di routine, i cui esiti sono disponibili oggi, hanno evidenziato il rientro dei parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) nei limiti di legge.

Pur avendo esaurito, con tali prelievi, il calendario dei controlli ordinari di agosto delle acque di balneazione – controlli ordinari che saranno riavviati nei primi giorni di settembre – i mezzi nautici dell’Agenzia continueranno a operare in questi giorni attività di monitoraggio delle acque costiere, potendo pertanto procedere a campionamenti in emergenza nel caso di avvistamenti di anomalie o di alterazioni dell’aspetto delle acque.

Si riepilogano a seguire alcuni dati sul monitoraggio della qualità delle acque di balneazione in Campania.

Nel 2021 sono stati effettuati 2.510 prelievi di acque di balneazione in Campania, nell’ambito di 328 tratti di costa monitorati, con una frequenza di almeno un prelievo al mese per ciascuno dei tratti monitorati.

Quest’anno al momento il totale provvisorio dei prelievi effettuati ammonta a 2.063. Nel solo mese di agosto sono stati svolti 446 prelievi.

Il 97% della costa monitorata dall’Arpa Campania risulta balneabile (dati a inizio stagione balneare 2022), l’88% è classificato come “eccellente”.

Il database integrale dei risultati del monitoraggio è disponibile sul “Portale Acque” del Ministero della Salute, gli esiti salienti vengono pubblicati sul sito della Regione all’indirizzo https://www.regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa.