Gravissimo lutto per James Senese, è deceduta la moglie

“Il mio abbraccio più affettuoso e sincero a James. Lui sa perché”. Questo il messaggio che Gianni Simioli ha voluto dare a James Senese per il grave lutto che lo ha colpito. Il cantante napoletano ha perso la sua dolce moglie Rina. “Per il grave lutto familiare il concerto previsto per stasera 25 agosto a Rutino (SA) è spostato a data de definirsi” è stato dato sul profilo ufficiale di James Senese su Facebook. Lo scorso luglio aveva festeggiato il compleanno. Sono tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per l’artista partenopeo che con la sua musica ha fatto la storia di Napoli.

Chi è James Senese

Gaetano Senese è nato a Napoli il 6 gennaio 1945 sotto il segno del Capricorno. Venuto al mondo nel quartiere Miano, è figlio di un soldato statunitense afroamericano, James Smith, e di una donna napoletana, Anna Senese.

La doppia origine si fonde e trova una straordinaria comunione nella passione per la musica, che Senese sviluppa fin da giovane. Inizia presto la sua carriera come sassofonista, e nel 1961 dà vita a Terzigno al complesso Gigi e i suoi Aster, insieme tra gli altri a Mario Musella.

Più tardi è parte de I 4 Con, fondato con Vito Russo e con l’onnipresente Mario. Con questa formazione incide alcuni 45 giri, senza grande successo. Ma il feeling e l’amicizia tra James e Mario Musella prosegue e dà vita agli Showmen, poi diventati Showmen 2, formazioni che danno grande vigore al cosiddetto neapolitan power, il movimento di rinnovamento della musica napoletana tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Ottanta.