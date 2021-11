Prelievo al bancomat, in arrivo un nuovo sistema più caro per i clienti

Effettuare prelievi di denaro dai bancomat potrebbe essere più dispendioso. Questo cambio potrebbe essere causato dalla riforma della società Bancomat Spa, infatti, si propone una modifica del costo delle commissioni. Intanto il governo per combattere l’evasione fiscale abbasserà di nuovo a 1000 euro da gennaio la soglia dei pagamenti in contanti.

La riforma della società Bancomat

Alla luce di un accordo che individua il costo del prelievo in 0,50 centesimi di euro, la spesa di tenuta di un conto corrente, oggi, è comprensiva dei costi dei prelievi presso tutti gli sportelli aderenti al circuito Bancomat. Un costo che diverse banche non fanno pagare ai propri clienti.

Adesso però è prevista la riforma della società Bancomat Spa che proporrebbe di modificare il costo con una commissione che dipende dalla Banca proprietaria dell’Atm. Quando si preleverà soldi da un istituto di credito, diverso rispetto dal proprio, per l’operazione potrebbe di pagare la commissione senza conoscerne il prezzo.

Quando arriverebbe la riforma?

Sull’argomento è già intervenuta l’Agcm che ha avviato un’istruttoria. La decisione era attesa per il 2021 ma è stata rinviata. L’eventuale entrata in uso delle nuove commissioni è infatti prevista per aprile 2022. Comunque Bancomat spa ha comunicato la volontà di cambiare l’originaria riforma introducendo un tetto massimo alle commissioni. Potrebbe essere penalizzato il correntista di banche con pochi sportelli o colui che ha rapporti con banche online. Al momento, comunque, resta tutto invariato, in attesa dell’entrata in vigore della riforma.

PRELIEVO AL BANCOMAT, L’ISTRUTTORIA DEL AGCM

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Bancomat S.p.A. che trae origine da una comunicazione inviata all’Autorità dallo stesso circuito. Il procedimento riguarda il progetto relativo al servizio di prelievo di contante con la carta bancomat presso gli sportelli bancari automatici (ATM) convenzionati. Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo – da parte del consumatore – direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’ATM.

Dal momento che, secondo consolidata prassi e giurisprudenza nazionale ed europea, le regole di circuito sottoposte da Bancomat S.p.A. all’Autorità costituiscono un’intesa fra soggetti concorrenti, l’Antitrust valuterà se le nuove regole di circuito possano configurare un’intesa suscettibile di restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune ai sensi dell’articolo 101 del TFUE.

Qualora si verificasse un caso del genere, l’Autorità valuterà le eventuali efficienze che deriverebbero dalla loro adozione, la trasmissione ai consumatori dei benefici ad esse legate, l’indispensabilità delle nuove regole per conseguire queste efficienze e la non eliminazione della concorrenza sul mercato.