Barca distrutta dopo l’impatto con gli scogli, salvati due napoletani. Ieri pomeriggio pomeriggio due anziani hanno rischiato la vita al largo del litorale di Torre del Greco. Alle ore 14 quando diversi bagnanti intenti a trascorrere una giornata di sole sulla litoranea, hanno assistito all’urto violento di una imbarcazione a vela alla deriva, che ha impattato contro la scogliera artificiale antistante il lido “La Sirenetta”.

Raccolta la richiesta di soccorso, la Guardia Costiera di Torre del Greco, al fine di assicurare il salvataggio dei naufraghi, due 60enni napoletani, ha richiesto l’intervento della Motovedetta CP 890 della Direzione Marittima di Napoli e, nel contempo, ha inviato immediatamente in zona il proprio battello pneumatico B66.

Nel frattempo gli assistenti bagnanti dello stesso stabilimento balneare, coordinati dalla Guardia Costiera, hanno raggiunto il luogo del sinistro con il pattino di salvamento, sincerandosi delle buone condizioni di salute dei due malcapitati. Giunte sul posto, le unità della Guardia Costiera hanno messo in sicurezza l’unità da diporto e i due occupanti, allontanandoli lentamente dalla scogliera e solo dopo aver verificato l’assenza di possibili infiltrazioni d’acqua sul natante.

L’imbarcazione danneggiata, ormai in sicurezza, è stata scortata verso il porto di Torre Annunziata, per essere alata sotto gli occhi del personale del locale Ufficio Circondariale Marittimo, intervenuto in loco per le dovute verifiche di rito.