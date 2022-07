Matrimonio in riva al mare, onda gigante travolge invitati e buffet: il video choc

Una serie di onde giganti ha rovinato una cerimonia di matrimonio in riva al mare che si stava svolgendo alle isole Hawaii. Sui social è apparso un video che mostra come quanto accaduto a Kailua-Kona, sulla costa occidentale della Big Island delle Hawaii. Non appena le onde si sono fatte minacciose gli invitati hanno iniziato a correre nella direzione opposta. La forza del mare ha inghiottito palme, sedie e tavolini, allagando tutta la zona del ricevimento prima di ritirarsi. Nessuna persona è rimasta ferita tra gli ospiti e la torta è stata salvata: più tardi la cerimonia è ripresa senza ulteriori imprevisti.

A rovinare la festa, nella splendida cornice dell’isola dell’arcipelago vulcanico, è stata l’inattesa massa d’acqua che si è rovesciata sul bagnasciuga. Solo quando si rendono conto di quanto sta per accadere, gli invitati cercano (invano) riparo lontano dalla riva, ma è già troppo tardi. Il mare trascina via sedie e tavoli, ribaltando le tavole imbandite del buffet nuziale. Una scena surreale a cui di certo gli sposi non avevano pensato ma che certo renderà memorabile e unico il loro giorno più bello.

