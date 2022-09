Battesimo di fuoco, killer uccide ‘per gioco’ a Napoli: l’agghiacciante ipotesi

Il senzatetto 56enne Davide Fogler è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 31 luglio in via Ilioneo nel quartiere Bagnoli. I pm della Procura di Napoli Valentino Battiloro e Cristina Curatoli stanno vagliando diverse ipotesi al fine di ricostruire il movente e sono supportati dagli agenti della Squadra Mobile del primo dirigente Alfredo Fabbrocini. Come riporta il Mattino tra le varie piste non si esclude che Davide possa essere stato ucciso al tragico culmine di una sorta di test della pistola.

Le altre due ipotesi riguarderebbero un “battesimo da killer”, cioè un rito di iniziazione per entrare a far parte di un gruppo criminale o addirittura di un “delitto per gioco”. Quindi potrebbe essersi trattato di una sorta di “prova di coraggio” condotta da qualcuno desideroso di fare esperienza con un’arma in pugno, episodio che ricorda la famoso scena di Gomorra in cui Ciro Di Marzio costringe il giovane Genny Savastano ad uccidere un eroinomane a Scampia. Inoltre non si esclude che l’agguato sia stato condotto per una terribile di rappresaglia contro i clochard.