Trenta iniezioni per avere le labbra più grandi al mondo, il record dell’influencer 23enne

Esiste una donna con le labbra più grandi del mondo. Si chiama Andrea Ivanova, ha 24 anni e vive in Bulgaria. Forse non tutti la conoscono, ma sui social è una piccola star con il suo seguito di oltre 20mila follower.

30 iniezioni di acido per le «labbra più grandi del mondo». E non è ancora finita. L’aspirante Barbie, Andrea Ivanova, sta pianificando di sottoporsi a un intervento chirurgico ancora maggiore. Ha solo 23 anni, originaria della Bulgaria, e afferma di aver stabilito il record per il numero enorme di iniezioni di acido ialuronico nelle sue labbra.

«Ogni giorno molti fan diversi provenienti da tutto il mondo mi inviano migliaia di messaggi sui miei social network e mi invitano in vacanza in diversi Paesi e persino continenti. Non sono ancora andata in vacanza con un mio fan, ma forse un giorno andrò» racconta la ragazza, i cui hobby principali sono il canto e la chirurgia estetica. «Viaggio all’estero mentre partecipo a concorsi e festival canori. Per ora, le mie destinazioni preferite sono la Turchia e la Grecia, dove sono stata molte volte in diverse città – racconta –. Ho fatto tutti i miei interventi e procedure nella città in cui vivo, a Sofia, ma ho intenzione di sottopormi al mio prossimo intervento chirurgico per seni ancora più grandi in Turchia o in Germania, perché ci sono anche specialisti abbastanza bravi in questi Paesi».

Anche le sue guance hanno subito un intervento per essere “allargate” e, come dichiara lei stessa al Sun, sta «modellando mento e mascella e allungando il mio viso e rimodellandolo con diversi filler dermici». In precedenza aveva giurato che nulla le impedirà di ridimensionare ancora di più le sue labbra, anche se sono già così grandi che quasi le ostruiscono le narici.

E ora ha in programma di aumentare il seno andando sotto i ferri in Turchia o in Germania. In precedenza, Andrea ha già aumentato le dimensioni del seno passando da una coppa 75C a una 75E, ma vuole continuare.

Al Daily Star ha confessato: «Ho eseguito tutti i miei interventi e procedure nella città in cui vivo, a Sofia, ma ho intenzione di fare il mio prossimo intervento chirurgico per seni ancora più grandi in Turchia o in Germania, perché ci sono specialisti abbastanza bravi anche in questi paesi».