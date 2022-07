Bill Gates donerà tutta la sua ricchezza: “Ho l’obbligo di restituirla alla società”

Bill Gates ha annunciato di voler donare tutta la sua ricchezza alla Bill & Melinda Gates Foundation uscendo così dalla classifica delle persone più ricche del mondo. Il miliardario ha infatti fatto sapere, tramite vari tweet, che vuole a mano a mano “donare praticamente tutta la mia ricchezza” spiegando poi il perchè della nobile scelta.

Bill Gates, fondatore di Microsoft nonché filantropo, è tra le posizioni più alte della “bramata” lista delle persone più ricche del mondo. Il signor Microsoft però pare non voler difendere questo suo “titolo”. Ha infatti annunciato di voler donare il suo intero patrimonio, che supera i 100 miliardi di dollari, in beneficenza.

Le parole di Bill Gates

L’associazione scelta sarebbe la ‘Bill & Melinda Gates Foundation‘ fondata dal filantropo e dalla sua ormai ex moglie. La Fondazione insegue da sempre obiettivi sociali e filantropi. Nello specifico ha tra gli obiettivi primari: la lotta alla povertà e alla mortalità infantile, il miglioramento dell’assistenza sanitaria, la prevenzione delle pandemie, l’ampliamento delle opportunità educative e il raggiungimento della parità di genere. La Fondazione è stata in prima linea per lo sviluppo del vaccino anti covid e per la sua diffusione nel paesi più poveri, obiettivi che persegue ancora.

“Guardando al futuro ho l’intenzione di donare praticamente tutta la mia ricchezza alla fondazione. Scenderò di posto fino ad uscire del tutto dalla classifica delle persone più ricche del mondo” così annuncia Bill Gates in uno dei suoi Tweet. “Ho un obbligo di restituire le mie risorse alla società nei modi che avranno il maggiore impatto per ridurre la sofferenza e migliorare la vita” così spiega. Lancia poi un’appello ai suoi “colleghi di patrimonio”: “Spero che altri in posizioni si grande ricchezze e privilegi si facciano avanti in questo momento“.

The Giving Pledge

Il piano di donare tutta la sua ricchezza non è in realtà nuovo per Bill Gates. Nel 2010 ha infatti lanciato la campagna: “The Giving Pledge” insieme al suo amico nonché asso degli investimenti Warren Buffett. The Giving Pledge è una campagna volta a convincere i più ricchi a donare la maggior parte della loro ricchezza per cause filantropiche. La campagna ha riscosso negli anni un incredibile successo e consenso tra i “richissimi”. Tramite ‘The Giving Pledge’ ci si impegna pubblicamente a donare la propria ricchezza in vita o tramite testamento.