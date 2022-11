Orrore a Torre del Greco, bimba di 9 anni abusata dal fratellastro 14enne

Costretta a subire abusi sessuali ad appena nove anni. E’ la triste vicenda che riguarda due famiglie di Torre del Greco, provincia di Napoli. Papà della bambina e mamma del ragazzino che, tra l’altro, da poco tempo avevano intrapreso una relazione amorosa dopo le rispettive separazioni coniugali. A compiere gli abusi sessuali sulla bambina proprio il 14enne figlio della donna, che è stato infatti rinviato a giudizio e dovrà ora difendersi dall’accusa di violenza sessuale aggravata. A riportarlo, Il Mattino.

ABUSI SESSUALI A NOVE ANNI, SAREBBERO STATI TRE GLI EPISODI

Un primo episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto quando il ragazzo di anni ne aveva tredici, e quindi non imputabile, mentre la bambina otto. Nel corso delle indagini, che si poggiano soprattutto sulla testimonianza resa dalla presunta vittima al pubblico ministero in presenza di specialisti, sarebbero emersi ulteriori due episodi. Uno avvenuto in estate, in una casa in Sicilia dove alloggiavano i quattro per una vacanza al mare. Il secondo a Torre del Greco, a casa della mamma del 14enne. Solo dopo settimane, la bambina ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto al papà, che ha deciso di sporgere denuncia e di troncare la relazione con la mamma del ragazzino.

Il 14enne avrebbe sempre approfittato della notte per avvicinarsi al letto della bimba e compiere atti sessuali, obbligando la bambina a subire quelle violenze. Il tutto sempre senza che né la mamma di lui né il papà di lei si accorgessero di ciò che stava accadendo. Un racconto terribile, che il ragazzino ha sempre negato, respingendo le pesantissime accuse mosse nei suoi confronti.

VICENDA ANCORA TUTTA DA DECIFRARE

La vicenda, però, è ancora tutta da decifrare, poiché si tratta praticamente di bambini, entrambi appartenenti a famiglie per bene di Torre del Greco, ma che arrivano da situazioni complicate e separazioni. Da una lato ci sono i tre episodi raccontati con dovizia di particolari dalla bambina, dall’altro invece non sarebbe stato preso in considerazione l’intero contesto in cui potrebbe essere maturato tutto ciò, tra discussioni e litigi che poco appartengono alla sfera dei minori. Un contesto che sarà approfondito nel corso del processo, durante il quale i giudici ascolteranno le due versioni fornite dai giovanissimi protagonisti.