Boati ed esplosioni, terrore e paura a San Pietro a Patierno: si teme il peggio

Attimi di paura poco fa nel quartiere San Pietro a Patierno. Alcune esplosioni, addirittura sette secondo le testimonianze, sono state udite in via provinciale a Caserta proveniente da un vecchio capannone industriale nel quale veniva lavorato il legno. L’onda d’urto è stata così forte da staccare parte del tetto, con tegole cadute addirittura all’interno dei balconi delle case circostanti. Al momento non risultano persone coinvolte dagli scoppi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e capire quali siano le entità dei danni.

«Da tempo stiamo chiedendo la verifica di questo capannone, sospettiamo che il tetto sia costituito da amianto che è un materiale altamente nocivo. E rischia di esserlo ancora di più in una zona a ridosso di complessi residenziali» affermano i residenti della zona terrorizzati dalle deflagrazioni.