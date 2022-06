Alessandra Amoroso rifiuta l’autografo a una fan, scoppia la bufera: il video diventa virale

Alessandra Amoroso è finita nella bufera dopo aver declinato la richiesta di una fan, presente al Tim Summer Hit a Roma, di farle autografare un cuscino. La risposta della cantante è stata gentile: “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle“. Tuttavia, i modi gentili della cantante non sono stati sufficienti a salvarla dalla bufera di polemiche scatenatasi dopo che il video del rifiuto – pubblicato su TikTok – è diventato virale.

La pioggia di polemiche che ha investito Alessandra Amoroso

Ad Alessandra Amoroso sono piovute addosso accuse di aver tenuto un comportamento da superstar, con molte persone che si sono dette deluse dall’artista, mentre cercavano di consolare la giovane fan. Fan che, nonostante le critiche alla sua beniamina, ha cercato di difendere Alessandra sostenendo quanto fosse stata corretta e condividendo la sua scelta. Anche nel video, poi diventato virale, d’altronde, la ragazza non appare per nulla sconcertata o amareggiata da quanto successo. Ma questo non ha fermato le polemiche.

La risposta della cantante alle accuse

La cantante è poi intervenuta sui social per replicare, spiegando che non è stato nessun capriccio: “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avessero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti“, ha scritto. E poi ha aggiunto: “Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo“.

“Tutto quest’odio non fa bene!”

Infine, la cantante ha concluso: “Come sempre ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore. Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna“.