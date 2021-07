L’Unità di Crisi della Regione ha pubblicato il bollettino odierno sull’emergenza covid in Campania. I positivi del giorno sono 341 emersi dopo l’analisi di 7992 tamponi molecolari. Tamponi antigenici del giorno sono 7.655. Si registra 1 deceduto nelle ultime 24 ore.

Report posti letto covid in Campania

Posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656 mentre quelli occupati sono 12. Posti letto di degenza disponibili sono 3.160 a fronte di quelli occupati sono 176.

I DATI DI IERI, VENERDi’ 23 MAGGIO

Ieri i positivi erano 261 dopo l’analisi di 7265 test molecolari. I ricoverati in terapia intensiva erano 11 mentre i degenti erano 189. Quindi rispetto a ieri c’è una diminuzione dell’occupazione dei posti letto di degenza negli ospedali campani.

I DATI INCORAGGIANTI IN CAMPANIA

Ieri Vincenzo De Luca è intervenuto nella consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente della Campania ha fatto il punto settimanale sull’emergenza covid. “Siamo in un momento difficile. Abbiamo una ripresa fortissima di contagi in Italia, dunque per evitare di cadere in un clima di angoscia dobbiamo dare un’informazione corretta. Ci sono due elementi positivi, rispetto ad un anno fa, la vaccinazione sta dando risultati significati e abbiamo un inizio di ripresa economica”.