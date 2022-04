Covid in Campania, positivi e indice di contagio in aumento dopo Pasqua e Pasquetta

Continua a salire, in Campania, l’indice di contagio Covid e nelle ultime 48 ore aumentano anche il numero dei decessi e quello dei ricoveri. Secondo i dati del bollettino ordinario della Regione, sono 3.250 i neo positivi su 14.021 test esaminati.

Ieri il tasso di incidenza era pari al 22,88%, oggi sale al 23,17%. Dieci i decessi nelle ultime 48 ore; altri 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali aumento dei ricoveri nelle terapia intensive, con 45 posti letto occupati (+7 rispetto a ieri), e in degenza co 698 posti letto occupati (+10 rispetto a ieri). (ANSA).

Mario Draghi positivo al Covid, il premier già in isolamento

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. Lo si apprende da Palazzo Chigi. Draghi sarebbe dovuto partire alla volta dell’Africa centro-meridionale tra pochi giorni, per una missione nell’ambito della strategia di diversificazione nell’approvvigionamento di gas avviata dal governo dopo l’inizio della guerra in Ucraina. La positività rende impossibile, per lui, mettersi in viaggio: il presidente del Consiglio deve restare in isolamento. Palazzo Chigi fa sapere che a rappresentare il Governo nelle missioni nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, previste mercoledì 20 e giovedì 21 aprile, saranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.