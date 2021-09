Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività in Campania (461 nuovi casi su 18.883 tamponi per un tasso del 2,44 contro il 2,52 di ieri). Calano i ricoveri ordinari, da 373 a 363 mentre si registra un incremento delle persone in terapia intensiva, passate dalle 22 di ieri alle 26 di oggi. Altri 9 i morti: 4 nelle ultime 48 ore e 5 nei giorni precedenti ma registrati ieri.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 461

Test: 18.883

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 26

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 363

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

