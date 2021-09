Ricerche senza sosta da parte dei carabinieri in tutto l’hinterland partenopeo del 14enne che due giorni fa, ad Afragola, si è allontanato a bordo di una vettura in compagnia del padre biologico mentre era con i suoi genitori adottivi (leggi qui l’articolo). I militari, bel corso della notte hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sono convinti che padre e figlio non siano andati molto lontano. Gli investigatori hanno ricostruito con esattezza quanto accaduto. Il 14enne, di nome Giacomo, insieme ad altri suoi sei fratelli (cinque minorenni e un maggiorenne) e i rispettivi genitori adottivi, erano dinanzi a una gelateria di via Gaetano Salvemini per festeggiare il compleanno di uno dei ragazzi. All’improvviso è comparso il papà biologico dei ragazzi e lo hanno salutato.

