Bonus 200 euro, niente richiesta per i dipendenti pubblici

l governo corre ai ripari sul Bonus da 200 euro per i lavoratori pubblici. Con una norma inserita nel decreto legge sulle semplificazioni fiscali che sarà approvato oggi dal consiglio dei ministri, sarà previsto che i dipendenti del pubblico impiego non dovranno trasmettere l’autocertificazione con la quale attestano di non essere già beneficiari del bonus sotto altra forma. A verificare che il lavoratore non sia titolare anche di una pensione o che abbia all’interno del suo nucleo familiare un percettore del Reddito di cittadinanza, saranno direttamente il ministero dell’Economia e l’Inps attraverso l’incrocio delle banche dati.

A sollevare il problema della necessità di una certificazione per ottenere il bonus, che dunque non sarebbe erano stati i consulenti del lavoro. In un dossier dedicato alla misura, avevano spiegato che i lavoratori dipendenti, compresi dunque quelli della Pubblica amministrazione, avrebbero dovuto presentare una dichiarazione autocertificata in cui affermare di trovarsi in una posizione compatibile con l’ottenimento dell’aiuto. A fare da spartiacque, avevano sottolineato, è l’articolo 31 del decreto Aiuti, con cui è stata introdotta la misura di sostegno una tantum: qui si specifica che l’indennità viene riconosciuta «previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18».